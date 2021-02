Milan, Galliani: “Berlusconi voleva Dan Peterson, poi arrivò Sacchi” | VIDEO

Milan, il retroscena di Galliani

Alcune volte basta poco per fare la storia. Anche un mancato arrivo può far scaturire una serie di eventi a dir poco fortunati. E’ quello che è successo al Milan, esattamente agli inizi della presidenza di Silvio Berlusconi. A raccontare il retroscena ci ha pensato l’ex amministratore delegato Adriano Galliani prima della semifinale di Coppa Italia di basket tra Milano e Venezia. Berlusconi, da visionario, voleva Dan Peterson sulla panchina rossonera. Il suo rifiuto ha permesso ai rossoneri di ingaggiare Arrigo Sacchi. Con il senno di poi non è andata poi così male…

