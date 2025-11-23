PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Tassotti: “Dobbiamo giocare meglio a livello di squadra per crescere”
VIDEO
Milan Futuro, Tassotti: “Dobbiamo giocare meglio a livello di squadra per crescere”
00:54
Il Milan Futuro non riesce più a vincere, seconda sconfitta di fila: 2-1 per la Villa Valle. Le parole di Tassotti a fine match
Il Milan Futuro cade nuovamente: quest'oggi i rossoneri si son fatti superare dal Villa Valle perdendo 2-1 in trasferta. A fine match Mauro Tassotti, collaboratore del Milan Futuro, ha voluto commentare la prestazione dei giovani ragazzi: le sue parole