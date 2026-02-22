Al termine di Caldiero Terme-Milan Futuro, mister Oddo e Magrassi hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le loro parole

Il Milan Futuro vince la seconda gara di fila e consolida la sua posizione in classifica. I rossoneri allenati da Massimo Oddo hanno battuto questo pomeriggio il Caldiero Terme per 0-3. Decisivi i gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Nel post partita, il tecnico dell'Under 23 rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni con l'attaccante Magrassi. Ecco le loro parole