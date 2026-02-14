PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Partita pulita, abbiamo rischiato poco dietro. Dovevamo essere più cinici davanti”
Al termine di Milan Futuro-Breno, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
Il Milan Futuro torna a vincere. I rossoneri allenati da Massimo Oddo hanno battuto questo pomeriggio il Breno per 1-0. Decisivo il rigore trasformato nel primo tempo da Chaka Traorè. Nel post partita, il tecnico dell'Under 23 rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole