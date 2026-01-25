PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo commesso tanti errori, troppo leggeri. Serve più cattiveria”
Milan Futuro, Oddo: "Abbiamo commesso tanti errori, troppo leggeri. Serve più cattiveria"
Al termine del match tra Milan Futuro e Casatese Merate, terminato 2-3 l'allenatore Massimo Oddo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni
Il Milan Futuro torna in campo, ma il risultato non è positivo. Contro la Casatese Merate i rossoneri perdono per 2-3: in rete il giovane Chaka Traorè su rigore ed Eletu. Al termine del match, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Il video.