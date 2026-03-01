PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo affrontato la squadra più forte. Contento dei ragazzi”
VIDEO
Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo affrontato la squadra più forte. Contento dei ragazzi”
01:14
Al termine di Milan Futuro-Folgore Caratese, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni
Il Milan Futuro pareggia 1-1 contro la Folgore Caratese grazie alla rete di Vladimirov. Al termine del match, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi: Ecco, di seguito, il video