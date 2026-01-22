PIANETAMILAN i nostri video Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel …

Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel …

Daniele Triolo
22 gennaio

Niclas Füllkrug, giunto al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham, sembra essersi inserito bene in rossonero

L'arrivo di Niclas Füllkrug in rossonero sta portando i primi frutti al Milan, con la rete del tedesco decisiva nella vittoria contro il Lecce. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta' (podcast de 'La Gazzetta dello Sport') si è parlato dello stato di forma dell'ex West Ham, ma anche delle sventure che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. Ecco il video