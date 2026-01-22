Milan, Füllkrug è già in forma. Ma è giallo sul furto subito in hotel …

Niclas Füllkrug, giunto al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham, sembra essersi inserito bene in rossonero

L'arrivo di Niclas Füllkrug in rossonero sta portando i primi frutti al Milan, con la rete del tedesco decisiva nella vittoria contro il Lecce. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta' (podcast de 'La Gazzetta dello Sport') si è parlato dello stato di forma dell'ex West Ham, ma anche delle sventure che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. Ecco il video