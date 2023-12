Di Caro: “Jovic, non basta un gol. Al Milan serve un attaccante” | VIDEO

Luka Jovic è andato in gol in Milan-Frosinone: primo centro in rossonero. Per Andrea Di Caro però il Diavolo deve comunque comprare a gennaio

Luka Jovic, centravanti serbo classe 1997, è arrivato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina l'ultimo giorno della recente sessione estiva di calciomercato. Dopo mesi di nulla, o quasi, l'ex Eintracht Francoorte ha trovato la via della rete, in maglia rossonera, per la prima volta sabato scorso, in occasione di Milan-Frosinone 3-1 a 'San Siro'. Ma per Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', questo non basta. Per lui serve un'altra punta a gennaio. Ecco il suo parere in questo video