Milan, Fonseca dal tifoso Sinner: maglie omaggio e una battuta | VIDEO

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha assistito a Torino al match di tennis tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi ha incontrato l'italiano

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha assistito ieri a Torino al match delle World Tour Finals di tennis tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, vinto in due set dall'italiano sul russo. Al termine della partita, ha incontrato l'altoatesino, noto tifoso rossonero. Maglie in omaggio per lui e una conversazione molto simpatica ripresa in questo video