Milan-Fiorentina, il riassunto della conferenza di Bonera / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Domani si giocherà Milan-Fiorentina, 9^ giornata del campionato di Serie A. Può essere una buona occasione per i rossoneri per allungare un po’ in classifica, visti gli scontri diretti alle loro spalle. Non ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, così come non ci saranno Stefano Pioli e il suo vice, entrambi ancora col Coronavirus. Così oggi in conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera ancora una volta. Il Milan ha pubblicato su Facebook un video riassunto della conferenza, eccolo.

