Milan-Fiorentina, i rossoneri in videochiamata con Pioli / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Una vittoria pesantissima, in Milan-Fiorentina, per i rossoneri. Il Diavolo si è imposto 2-0 e ha consolidato il prima in classifica, allungando sulle inseguitrici. Ancora assente Stefano Pioli, colpito dal Coronavirus, ma l’allenatore rossonero è continuamente in contatto con la squadra e anche a fine partita ha subito videochiamato i giocatori per congratularsi e festeggiare. Il Milan ha pubblicato su Twitter un video del momento in cui i rossoneri erano in chiamata con Pioli. Eccolo: “Suono acceso! Mister!”

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>