MILAN-FIORENTINA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Manca già pochissimo a Milan-Fiorentina, 9^ giornata del campionato di Serie A. Una buona opportunità per consolidare il primato, visti gli scontri diretti che ci saranno alle spalle della squadra rossonera. Il match con la Viola negli ultimi anni è sempre stato però duro e quindi va affrontato al massimo. In caso di successo, il Milan raggiungerebbe un vero e proprio record. Per scoprire di quale si tratta e per conoscere tutte le 10 curiosità e statistiche, guarda la nostra video news di soli 90 secondi.

