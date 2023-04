Milan-Empoli, la probabile formazione: giocano Rebic ed Origi | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Il video

Ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Il tecnico del Diavolo dovrebbe cambiare ben cinque giocatori rispetto alla formazione che ha vinto a Napoli domenica scorsa. In campo dall'inizio anche Ante Rebic e Divock Origi