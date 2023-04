Milan-Empoli 0-0, quanti meme social su Pobega, Origi e Rebic | VIDEO

Il Milan non è andato oltre lo 0-0 interno contro l'Empoli. Sui social particolarmente bersagliate le 'seconde linee' rossonero. Il video

Solo un triste pareggio a reti bianche per il Milan di Stefano Pioli ieri sera a 'San Siro' contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico rossonero, nella formazione iniziale, aveva puntato su qualche giocatore che, in questa stagione, ha giocato un po' di meno. Tra di loro, Tommaso Pobega, Divock Origi e Ante Rebic. I quali, puntualmente, hanno deluso le aspettative. Non c'è da sorprendersi, dunque, se sono risultati particolarmente bersagliati sui social a suon di meme e commenti pungenti. Il video di 'GazzettaTV'