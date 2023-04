Milan-Empoli 0-0: il film della partita di ‘San Siro’ | VIDEO

0-0 a 'San Siro' tra Milan e Empoli in uno degli anticipi della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il video con le immagini più belle

Il Milan di Stefano Pioli non riesce a dare continuità al successo di Napoli. Soltanto un pareggio, 0-0, contro l'Empoli di Paolo Zanetti in uno degli anticipi della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 per i rossoneri. Tanto turnover tra i padroni di casa, un brutto primo tempo ed una ripresa sfortunata. Olivier Giroud (gol annullato) e compagni, però, non sono riusciti a buttare giù il muro difensivo eretto dai toscani. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, rivediamo le immagini più belle della partita del Diavolo