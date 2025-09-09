Milan, ecco perché Nkunku celebra un gol gonfiando un palloncino | VIDEO

Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan, è solito esultare per un suo gol gonfiando un palloncino. Perché lo fa? Scoprilo nel video

Christopher Nkunku è stato uno dei colpi last minute del mercato del Milan. L'ex attaccante del Chelsea, classe 1997, ora proverà a entrare nelle gerarchie dell'attacco rossonero: quale sarà il suo ruolo in campo? Quanti gol potrà fare? 'La Gazzetta dello Sport' ha provato a rispondere a queste domande, senza dimenticare l'iconica esultanza del francese. Guarda il video