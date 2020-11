Milan, ecco i 10 migliori assist degli anni ’90 / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Gli anni d’oro del grande Milan. Così canta Jake La Furia, famoso rapper e tifoso rossonero. E gli anni d’oro sono senza dubbio quelli tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, prima di arrivare al periodo con Carlo Ancelotti in panchina. Anni in cui il Milan pullulava di campioni, di veri e propri fuoriclasse. Vedere giocare la squadra era un piacere. Giocate di qualità all’ordine del giorno, come si evince dal video pubblicato dal Milan stesso, sul proprio profilo Twitter. Una raccolta con i 10 migliori assist della decade: “Colpi di genio, intuizioni, giocate di qualità: ecco i migliori 10 assist degli anni Novanta”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>