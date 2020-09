VIDEO MILAN – Dopo il classico iter composto da visite mediche e firma sul contratto, Brahim Diaz è stato ufficializzato dal Milan come nuovo acquisto. Lo spagnolo è un giocatore molto tecnico, promettente, che però ha fatto fatica ad esplodere. Non conoscete le qualità di Brahim Diaz? Guardate questo video per ammirare gol, assist e giocate.

