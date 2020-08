MILAN – È di Rafael Leao il gol più bello del 2019-2020 | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – L’attaccante portoghese Rafael Leao, classe 1999, arrivato la scorsa estate dal Lille per 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló, ha vinto il contest social lanciato dal Milan tra i suo tifosi: è sua la rete più bella dell’ultima stagione, 2019-2020.

I sostenitori del Diavolo, infatti, ritengono il gol migliore dei rossoneri nell’ultimo campionato quello realizzato da Rafael Leao il 29 settembre 2019, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Fiorentina 1-3. Gol inutile, ai fini del risultato, giunto, per altro, nel finale di gara. Ma sulla bellezza della prodezza del lusitano non si discute.