VIDEO MILAN – Quella di Malinovskyi è solo l’ultima prodezza dal dischetto per Gianluigi Donnarumma. Sono ben 10 i rigori parati dal giovane portiere rossonero nella sua giovane carriera. Vittime illustri per ‘Gigio’, Cristiano Ronaldo compreso. Li ricordate tutti quanti? In caso contrario ecco il video per rinfrescarvi la memoria…

