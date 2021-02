Milan, Donnarumma: “Derby? Spero che la decida Ibrahimovic” | VIDEO

Milan, Donnarumma sul derby

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato del derby ad alta quota in programma domenica alle ore 15 a San Siro. Una partita molto difficile per i rossoneri, che non arrivano a questo appuntamento nelle migliori condizioni. La brutta sconfitta contro lo Spezia e il pareggio beffa contro la Stella Rossa non sono dei buoni segnali, ma ‘Gigio’ è convinto che la squadra potrà fare bene. Chi può essere l’uomo derby? Su questo zero dubbi: Zlatan Ibrahimovic. Il classe 1999 vuole sognare un finale deciso proprio da Zlatan. Ecco il video. Clicca qui per leggere la lunga intervista rilasciata oggi da Donnarumma >>>