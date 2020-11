Milan, Donadoni: “Berlusconi visione futuristica” | VIDEO

Milan, il passato di Donadoni e Berlusconi

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Roberto Donadoni, ex calciatore del 'Milan degli Immortali', è ritornato sul suo passato rossonero e in particolare sulla netta vittoria contro il Real Madrid per 5-0 nel 1989. L'attuale allenatore ha poi elogiato l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi che, a detta sua, aveva una visione futuristica per il club. Ecco le sue parole.