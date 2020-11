Milan, Dj Ringo: “Vi racconto quando Maldini rifiutò la Juventus” | VIDEO

Milan, il retroscena di Dj Ringo su Maldini

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – All'interno della rubrica 'GazzaVip', che lascia spazio alle interviste dei tifosi più conosciuti, sono intervenuto Biagio Izzo e Dj Ringo per rappresentare Napoli e Milan. I due hanno raccontato diversi aneddoti: il comico napoletano ha ricordato le richieste di Maradona nelle imitazioni, mentre il musicista ha svelato un retroscena non da poco sul mancato approdo di Paolo Maldini alla Juventus. Ecco il video che riporta le dichiarazioni dei due.