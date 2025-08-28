Milan, difficoltà non solo in campo: ecco il problema più grande | VIDEO

Si è parlato molto di Milan durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale della Gazzetta dello Sport'. L'estratto video

La stagione del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è iniziata in salita con la clamorosa sconfitta a 'San Siro' contro la Cremonese, ma i problemi dei rossoneri vanno ben oltre il terreno di gioco. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso della gestione di questa sessione di calciomercato e di alcune dinamiche societarie che destano numerose perplessità. Ecco l'estratto video