Milan, delirio allo Store di via Dante per Fullkrug: foto e autografi con il tedesco
Milan, delirio allo Store di via Dante per Fullkrug: foto e autografi con il tedesco
00:32
I tifosi già lo amano. In un solo mese ha conquistato tutti: ecco il video dell'incontro di Niclas Fullkrug con i tifosi allo store del Milan
I tifosi già lo amano. In un solo mese ha conquistato tutti: ecco il video dell'incontro di Niclas Fullkrug con i tifosi allo store del Milan in via Dante, poco dopo aver registrato un contenuto per Socios.com. Dal nostro inviato Stefano Bressi