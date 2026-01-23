PIANETAMILAN i nostri video Milan, delirio allo Store di via Dante per Fullkrug: foto e autografi con il tedesco

VIDEO

Milan, delirio allo Store di via Dante per Fullkrug: foto e autografi con il tedesco

desc img
00:32
Alessia Scataglini
23 gennaio

I tifosi già lo amano. In un solo mese ha conquistato tutti: ecco il video dell'incontro di Niclas Fullkrug con i tifosi allo store del Milan

I tifosi già lo amano. In un solo mese ha conquistato tutti: ecco il video dell'incontro di Niclas Fullkrug con i tifosi allo store del Milan in via Dante, poco dopo aver registrato un contenuto per Socios.com. Dal nostro inviato Stefano Bressi