Milan, delirio a Borgomanero per Allegri tedoforo olimpico | VIDEO
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha portato la fiaccola olimpica, per 200 metri, nel comune di Borgomanero (NO): ecco il video
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, stamattina si è cimentato in un'insolita 'versione tedoforo'. Il tecnico livornese, infatti, ha portato la fiaccola olimpica, per 200 metri, nel comune di Borgomanero (NO): ecco il video girato dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, alla presenza di un folto pubblico accorso in zona per vedere Allegri