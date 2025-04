Milan, De Zerbi simile a Motta? C’è una differenza sostanziale | VIDEO

Si parla molto di Roberto De Zerbi come allenatore del Milan nella stagione 2025-2026: non è un azzardo come è stato Thiago Motta per la Juve?

Roberto De Zerbi al Milan, la voce di mercato si sta facendo sempre più insistente nelle ultime settimane. RDZ potrebbe sembrare un "esperimento" a molti tifosi rossoneri, così come è stato Thiago Motta per la Juventus, ma ha una differenza sostanziale rispetto all'ex allenatore bianconero. Se ne parla in questo video estratto dall'ultima puntata di 'OnlyFanta' per 'La Gazzetta dello Sport'