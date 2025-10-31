PIANETAMILAN i nostri video Milan, De Winter acclamato regala la maglia rossonera ai tifosi | PM

ULTIME MILAN NEWS

Milan, De Winter acclamato regala la maglia rossonera ai tifosi | PM

desc img
00:17
Emiliano Guadagnoli
31 ottobre

Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con la maglia rossonera

Milan, Flagstore di via Dante 12, a Milano, apre le proprie porte a due giocatori rossoneri: qui Koni De Winter con la maglia rossonera. Immagini dal nostro inviato Stefano Bressi