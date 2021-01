Milan: quando Cutrone decise il derby di Coppa Italia

INTER-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Patrick Cutrone, al 104′, convertì in rete un assist di Jesús Suso decidendo l’ultimo derby di Coppa Italia contro l’Inter. Anche quello, in gara secca e disputato il 27 dicembre 2017, valeva per i quarti di finale della competizione nazionale. Rivediamo tutto nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.