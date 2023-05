Milan, la Curva Sud e i tifosi a Milanello | PM VIDEO

La Curva Sud e i tifosi del Milan sono a Milanello, per dare il proprio supporto alla squadra. Ecco le immagini

Il Milan ha perso contro lo Spezia nella serata di ieri. I tifosi presenti al 'Picco', hanno parlato con giocatori e Pioli. Oggi, come aveva richiesto la Curva Sud, i tifosi si sono riversati a Milanello, per dare un supporto alla squadra in vista della partita di Champions League contro l'Inter. Ecco le immagini dal nostro inviato Stefano Bressi