Milan, ecco alcune curiosità sulla punta Jovic | VIDEO

Luka Jovic è l’attaccante scelto dal Milan sul gong del mercato. Arriva dalla Fiorentina a titolo gratuito e definitivo. Ecco chi è

Il Milan, nell'ultimo giorno di mercato, chiudono con il decimo colpo, ovvero Luka Jovic. Con la Fiorentina 48 partite e 13 gol. In Germania in nove mesi mette a segno 27 gol con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Passa al Real Madrid dove gioca 36 partita nella Liga. Non una bella esperienza. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV