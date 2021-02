Non è stata una partita come tutte le altre, Milan-Crotone. Una bella vittoria per i rossoneri, che hanno imposto un secco 4-0 ai calabresi. Il tutto, trascinato ancora una volta da Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese che ha realizzato una doppietta. Il primo gol dei due, in più, è stato davvero speciale: è stata la rete numero 500 di Ibra con le squadre di club. Numeri ancora una volta eccezionali per Ibrahimovic. Nella video news rivediamo quella rete.

