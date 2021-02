Milan-Crotone 4-0: le immagini della doppietta di Ibrahimovic

Milan-Crotone, ieri a ‘San Siro‘, è finita 4-0 per i rossoneri. Zlatan Ibrahimovic ha messo a segno i gol numero 500 e 501 in carriera con squadre di club: reti arrivate al 30′ ed al 64′. Le rivediamo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.