Milan, Conceicao: “Il calcio è semplice. Il mio tiki-taka? Buttarla dentro” | VIDEO

Sergio Conceicao è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Milan: qui spiega come intende lui il gioco del calcio

Lo scorso martedì, 31 dicembre 2024, il portoghese Sergio Conceicao è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, a Milanello, come nuovo allenatore del Milan. In questo video, l'ex Porto spiega come intende lui il gioco del calcio. Concetti che ricordano molto quelli di Massimiliano Allegri