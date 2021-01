Milan, con Tomori e Junior Firpo ci sono due squadre: eccole / Video

VIDEO MILAN NEWS – Un mercato importante è quello che sta conducendo il Milan. I rossoneri hanno già preso Soualiho Meite e Mario Mandzukic e a breve accoglieranno anche Fikayo Tomori, in arrivo dal Chelsea. Non solo, perché molto presto si dovrebbe aggiungere pure Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. E se non lui, un altro. Il Milan allunga di molto la rosa e prova a rendersi competitivo. Ora a disposizione di Stefano Pioli ci sono di fatto due squadre. Eccole nel video.

