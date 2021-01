Milan, con la Juve 1000 volte Maldini in Serie A / Video

VIDEO MILAN NEWS – Una dinastia eterna. Dopo Cesare Maldini, il primo capitano rossonero e primo italiano ad alzare al cielo la Coppa dei Campioni, dopo Paolo Maldini, eterno numero 3 pluricampione rossonero e recordman assoluto, adesso Daniel Maldini. Il classe 2001 è già alla sesta presenza con la maglia del Milan in Serie A, che si va ad aggiungere alle 347 del nonno e le 647 del papà, per un totale di 1000 presenze Maldini in rossonero solo in campionato. Numeri impressionanti.

