ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Il Milan, nella giornata di ieri, ha svolto la rifinitura di Celtic-Milan, gara che si disputerà questa sera, a partire dalle ore 21. Protagonista come sempre Zlatan Ibrahimovic, che, anche in occasione di un semplice “torello”, si arrabbia con Lorenzo Colombo per un passaggio sbagliato. E’ questa la mentalità vincente del campione svedese.

CELTIC-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA >>>