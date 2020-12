MILAN-CELTIC: Europa League, la presentazione del match / News

VIDEO MILAN NEWS – Manca poco per raggiungere la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e Milan-Celtic di domani sarà molto importante in questo senso. In caso di successo rossonero e vittoria del LOSC, la qualificazione sarebbe matematica, anche se resterebbe in ballo il primo posto, con il Diavolo che arriverebbe all’ultima giornata del girone da secondo classificato. In caso di pareggio tra LOSC e Sparta Praga e successo del Milan, poi la squadra di Stefano Pioli dovrebbe perdere 5-0 con lo Sparta all’ultima giornata per essere eliminato e, in più arriverebbe all’ultima giornata da prima in classifica. Solo una vittoria dello Sparta Praga domani terrebbe tutto aperto anche in caso di vittoria del Milan. Nella video news, intanto, la presentazione della sfida.

