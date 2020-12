VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa da poco Milan-Celtic, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Vincono i rossoneri per 4-2 e si qualificano aritmeticamente al prossimo turno, i sedicesimi di finale. Dopo un inizio decisamente negativo, la squadra si è poi ripresa e rimontato, presa per mano da Hakan Calhanoglu, abbellita dalle perle di Hauge e Brahim, resa concreta da Samu Castillejo. Nella video news i top cinque rossoneri.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>