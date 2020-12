MILAN-CELTIC: Europa League, 10 curiosità in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si giocherà Milan-Celtic, quinta giornata del girone di Europa League. Può già essere decisiva per la qualificazione: in caso di successo rossonero e vittoria del LOSC sullo Sparta Praga, il Diavolo sarebbe matematicamente ai sedicesimi di finale. In caso di pareggio nell’altra partita il Milan non sarebbe certo della qualificazione, ma arriverebbe all’ultima giornata da primo e dovrebbe perdere 5-0 con lo Sparta per essere eliminato. Nella video news 10 curiosità e statistiche in soli 90 secondi sulla sfida.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>