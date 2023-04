Milan, Cassano discute con Vieri: “Aspetto Leao contro Walker…” | VIDEO

Nel corso della Bobo Tv, Vieri e Antonio Cassano discutono animatamente sul valore della performance di Rafael Leao del Milan

Durante l'appuntamento alla Bobo TV, Cassano e Vieri si sono 'scontrati ' su Napoli-Milan e la prestazione di Leao. Inizia Antonio: "Se quella partita Leao me la fa contro un Walker o un Upamecano allora è un conto. Mi aspetto questo Leao in quelle partite lì". Vieri e Adani non sono per nulla d'accordo, ma Cassano continua. "Di Lorenzo non è meglio di Walker. Mpabbè è più forte di Leao e non l'ha mai presa contro di lui". Vieri incalza: "Cambi idea troppo spesso, e non va bene. Per te il Napoli, fino alla partita del 4-0, era la squadra più forte d'Europa."