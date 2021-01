Milan, Cassano: “Hanno confermato di essere squadra” / Video

VIDEO MILAN NEWS – In occasione di Milan-Juventus, i rossoneri sono scesi in campo con sette assenti, di cui almeno cinque titolari e due diretti sostituti. Nonostante ciò, la squadra di Stefano Pioli ha giocato una partita positiva, mettendo in difficoltà la squadra bianconera. Per questo, Antonio Cassano, ex giocatore anche del Milan, ha fatto i complimenti al Diavolo, sottolineando come abbia confermato ancora una volta di essere squadra solida. Nella video news le sue parole.

