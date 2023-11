Milan, Cardinale è rimasto a Milano: le questioni sul tavolo | VIDEO

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è rimasto a Milano per affrontare alcune questioni importanti

Dopo aver assistito, dagli spalti di 'San Siro', all'infelice sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBir è rimasto in città per affrontare i temi più importante rimasti sul tavolo. Dal ruolo di Zlatan Ibrahimovic al dossier sul nuovo stadio, ecco le ultime news sulle mosse di Cardinale in Italia nel video di Francesco Calvi per 'La Gazzetta dello Sport'