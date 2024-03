Milan, Cardinale: “Non sono soddisfatto, molte cose da cambiare…” | VIDEO

Il presidente di Red Bird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, parla della situazione della squadra. Pronti cambiamenti

Intervenuto al "Business of Football Summit" organizzato dal "Financial Times", il presidente di Red Bird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, parla della situazione della squadra, non nascondendo di non essere soddisfatto dell'andamento della stagione. Ecco il video dai colleghi di Gazzetta TV