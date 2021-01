Milan Campione d’Inverno. E a fine stagione? Così nel passato | VIDEO

Milan, sei Campione d’Inverno: ecco com’è andata in passato

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Milan-Atalanta, ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, è terminata 0-3. Nonostante la sconfitta, visto il pareggio a reti bianche dell’Inter in casa dell’Udinese, il Milan di Stefano Pioli ha concluso il girone d’andata della Serie A al primo posto. I rossoneri, dunque, sono Campioni d’Inverno per la 18^ volta nella loro storia. Ma poi, al termine di quelle stagioni, com’è andata a finire? Scopriamolo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.