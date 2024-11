Come ogni anno la Gazzetta ha messo in fila gli 80 calciatori Under 20 più forti del mondo. Presente Camarda, attaccante del Milan

Come ogni anno la Gazzetta ha messo in fila gli 80 calciatori Under 20 più forti del mondo: gli autori della classifica Luca Bianchin e Giulio Di Feo parlano del calciatore del Milan Francesco Camarda inserito alla posizione numero 54. Video da Gazzetta.it.