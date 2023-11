Milan, Camarda verso il record: ecco gli esordienti più giovani | VIDEO

Francesco Camarda può fare la storia del Milan e della Serie A in caso di esordio contro la Fiorentina. I più giovani debuttanti di sempre

Francesco Camarda può fare la storia del Milan e della Serie A in caso di esordio contro la Fiorentina. Ecco chi sono i più giovani debuttanti di sempre nei migliori 5 campionati europei. Camarda batterebbe il recordo di Paolo Maldini che esordì nel 1985 a 16 anni e 208 giorni. Il primato in Serie A è di Wisdom Amey: debuttò a 15 anni e 274 giorni. In Premier Ethan Nwaneri che ha esordito a 15 anni e 181 giorni. In Liga primato del rossonero Romero, che debuttò a 15 anni e 219 giorni col Mallorca.