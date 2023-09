Ex Milan, Tassotti è sicuro: “Calabria merita la Nazionale” | VIDEO

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha parlato di Davide Calabria, capitano rossonero, a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il video

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha parlato di Davide Calabria, capitano rossonero, in un'intervista live con 'La Gazzetta dello Sport'. Per l'ex terzino destro del Diavolo il classe 1996, che gioca nel suo stesso ruolo, meriterebbe di giocare nella Nazionale Italiana, dove non gioca una partita ufficiale - al contrario - dal giugno 2022. Nel video le parole di Tassotti su Calabria