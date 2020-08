MILAN-CAGLIARI: statistiche e curiosità dopo il match / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Milan-Cagliari, 38^ e ultima giornata di Serie A. Un’altra vittoria per il Milan, che conclude la stagione al sesto posto, con 66 punti. I rossoneri restano l’unica squadra a non aver mai perso nel post lockdown e quella ad aver segnato di più. Nessuno ha fatto così tanti punti. Crescita iniziata già da gennaio: solo 2 sconfitte per il Milan, nel derby e col Genoa. Nella video news alcuni dati statistici sul match.

