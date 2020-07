MILAN-CAGLIARI: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Ultima giornata e non sarà niente più che una semplice passerella. Alla 38^ giornata c’è Milan-Cagliari, partita che non ha nulla da dire per nessuna delle due squadre. I rossoneri concluderanno sicuramente al sesto posto, mentre i sardi sono già salvi e puntano al massimo al decimo posto, molto difficile da raggiungere. Ciò nonostante, Stefano Pioli manderà in campo il miglior undici possiibile, comunque privo dei terzini destri, infortunati, del capitano Alessio Romagnoli e di Ante Rebic, squalificato. Nella video news la probabile formazione. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

